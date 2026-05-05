2026年5月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
「自分」を押し出してみて。周囲は「強いあなた」を望んでいるはず。
家のことを楽しもう。実家暮らしの人は、親の手伝いをすると◎。
常識にとらわれて身動きがとれない1日に……。もっと自由に振る舞って！
利己的な考え方は控えないと、周囲と確実にもめてしまいそう。
女性の先輩が味方に。困ったら何でも相談してみること。
悪い考えが浮かぶ日。誘惑に負けると悲しい結末になるかも。
親友と会話しよう。得るものが多く、心の財産になりそう。
最低30分は読書を。人生観に刺激を与えるような発見があるかも。
対人関係が好調。誰に対しても同じ態度で接するのがカギ。
普段あまり話さない人に話しかけてみて。距離が縮まる予感。
サクセスまであと1歩。本気でパワーを発揮しよう。
人間関係が発展しそう。個性的な人に注目すると幸運到来！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
「自分」を押し出してみて。周囲は「強いあなた」を望んでいるはず。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
家のことを楽しもう。実家暮らしの人は、親の手伝いをすると◎。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
常識にとらわれて身動きがとれない1日に……。もっと自由に振る舞って！
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
利己的な考え方は控えないと、周囲と確実にもめてしまいそう。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
女性の先輩が味方に。困ったら何でも相談してみること。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
悪い考えが浮かぶ日。誘惑に負けると悲しい結末になるかも。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
親友と会話しよう。得るものが多く、心の財産になりそう。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
最低30分は読書を。人生観に刺激を与えるような発見があるかも。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
対人関係が好調。誰に対しても同じ態度で接するのがカギ。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
普段あまり話さない人に話しかけてみて。距離が縮まる予感。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
サクセスまであと1歩。本気でパワーを発揮しよう。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人間関係が発展しそう。個性的な人に注目すると幸運到来！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)