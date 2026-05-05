女優の観月ありさ（49）が5日、自身のインスタグラムを更新し、小泉今日子（60）が東京・日本武道館で行ったライブ「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」でのショットを公開した。

「小泉今日子さんの還暦ライブ『KK60 コイズミ記念館』を見に武道館に行ってきました」と小泉と笑顔の2ショットを投稿。「ステージ構成や衣装も素晴らしく 昔から知っているキョンキョンの 名曲の数々も聴けて感動の嵐でした！それでいて今のキョンちゃんが沢山のご縁や仲間を大切にしながら、ちゃんとアップデートされていて」と感想をつづった。

「パフォーマンスも勿論ですが。今、思っている事、伝えたい事をMCや曲を通してキチンと発信している姿に自分が還暦を迎えた時に。こんなに素敵でキラキラしていられるだろうか なんて思ったりして凄く刺激を受けました」と明かし、「やはり唯一無二の存在 小泉今日子という人は凄い人です」と称賛。

「久しぶりに会えて。そして久しぶりに一緒に写真も撮れて私にとっても素晴らしい1日になりました キョンちゃんありがとう」と感謝の思いを明かしている。

そして「最後から二番目の恋チームに混ぜて頂いてお写真も撮って頂きました」と5人での記念写真も披露。ドラマ「最後から二番目の恋」（フジテレビ系）に出演した俳優の中井貴一、女優の飯島直子と白本彩奈とともに笑顔で小泉を囲むショットとなっている。

フォロワーからは「キョンキョンさんとは凄く長いお付き合いですね。お2人が仲良いの観れて嬉しいです」「昔から変わらぬ関係、ありさちゃんとキョンキョンのツーショット嬉しいし、本当に素敵なお二人」「めちゃくちゃお2人とも可愛いすぎすます 最後から二番目の恋のキャストさん達も最高すぎます」「さいこい…!!観月さん、豪華過ぎます…!!!!」などのコメントが届いた。