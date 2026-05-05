“お天気の蓬莱さん”蓬莱大介キャスター、先輩の「突然の訃報」に沈痛 「影響を受けました」感謝をつづる
気象予報士の蓬莱大介キャスター（44）が4日、自身のXを更新し、吉田ジョージさんを追悼した。
【写真】蓬莱大介キャスター、吉田ジョージさんとの若き日の2ショット
オフィスキイワードは同日、気象予報士の吉田さんの訃報を公表。56歳だった。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と伝えた。
読売テレビを中心に活動する蓬莱キャスターとも交流があり、「吉田ジョージさんの突然の訃報 お互い頑張っていればいつかまた会えると思っていたのに。早いし急な別れです。ジョージさん、今までありがとうございました」と追悼。
思い出の写真を添え、「僕がキャスターなりたての頃、大阪でみんなで集まって、よく飲みに行ったりしてましたね お天気話芸を追求していたジョージさん 影響を受けました ありがとうございました」と感謝をつづった。
【写真】蓬莱大介キャスター、吉田ジョージさんとの若き日の2ショット
オフィスキイワードは同日、気象予報士の吉田さんの訃報を公表。56歳だった。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と伝えた。
読売テレビを中心に活動する蓬莱キャスターとも交流があり、「吉田ジョージさんの突然の訃報 お互い頑張っていればいつかまた会えると思っていたのに。早いし急な別れです。ジョージさん、今までありがとうございました」と追悼。
思い出の写真を添え、「僕がキャスターなりたての頃、大阪でみんなで集まって、よく飲みに行ったりしてましたね お天気話芸を追求していたジョージさん 影響を受けました ありがとうございました」と感謝をつづった。