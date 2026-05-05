大相撲5月場所が10日から始まります。そこで3年ぶりに関取として土俵に上がるのが金沢市出身の炎鵬です。大けがにより、一時は歩くことすらままならなかった炎鵬。その奇跡の復活劇には炎鵬の熱い思いと家族の支えがありました。



先週、炎鵬が所属する東京の伊勢ヶ濱部屋で話を伺いました。



市川 栞 キャスター：

「関取復帰おめでとうございます。今の気持ちを聞かせてください」





十両に復帰・炎鵬(伊勢ヶ濱部屋)：「うれしい反面、身が引き締まる思いです。3年というこの期間の中で長いような短いような、本当に一日一日、濃い時間を過ごさせていただきましたね」かつて、幕内の土俵で大きな歓声を浴び、人気力士として角界をにぎわせた炎鵬。小さな体で大きな相手に果敢に向かう姿で多くの人に勇気を与えてきました。しかし、今から3年前の2023年5月場所。抱えていた首のけがが悪化し途中休場することになり、それから1年間、土俵にあがることはありませんでした。炎鵬：「もう限界でしたね。もう体が言うこと聞かなくなっていました。気持ちだけはまだ燃えていたので、1勝か2勝できればと思っていたんですけど、その1勝が遠かったですね」しばらくは歩くことすらままならず、医師からは引退を勧告されたといいます。炎鵬：「なんか真っ白になりましたね。気持ちの整理もつかないというか、その状況に自分が追いつけていなくて。夢であってくれみたいな。これが現実なのか、という感じでしたね。めちゃくちゃ泣きましたね。なんかわからないですけど、毎日泣いてましたね」それでも…炎鵬：「一日一日過ごしていく中でちょっとでもできることだったりとか、いろんな気づきとかあったりして、そういうのが楽しくて毎日。はじめ歩けなかったのが歩ける ようになったりとか、箸使えなかったのが使えるようになったりとか、お風呂の温度がわかるようになったりとか、当たり前だったことが当たり前じゃなくなって、でもそれをできる喜びを知って」「けがしたときに、けがしたことにも意味があるなと思って、ここでやめたらただのけがで終わっちゃうんですけど、このけがをどう生かすかも自分だと思いましたし、この意味を自分で見つけたかったですし」決して諦めることなくリハビリに打ち込むこと1年。奇跡的に土俵に帰ってきた炎鵬の名前は、番付表の一番下、序の口からの再スタートでした。そこから2年の月日を経て、今回、関取として本場所の土俵に帰ってきます。誰も成し遂げたことのない史上初の快挙を遂げた炎鵬ですが、その姿を一番近くで見守っていたのが、母・由美子さんでした。市川：「十両が決まった時に、メッセージをくださったんですよね。一部読まさせていただきます」母・由美子さんのメッセージ：「休場する前から体は悲鳴をあげていたのかなと思いますが、親には心配させまいと泣き言は言ってきませんでした。休場した2023年5月場所は、あの子が土俵に上がる限りは見守ろうと言い聞かせながら見ていられなくて『無理しすぎるな』『これからの人生の方が長いんだよ』ってLINEしました。どこの病院に行っても、周りの人も無理だと言っても、あの子は諦めず挑戦しようと前を向いていました。怖かったです。『絶対もう一度、関取に戻る』というあの子の夢がかなうことを祈りながらも、復帰してからも、勝つ事よりも、けがが悪化しない事を祈っていましたし、きょうが最後になるかも、という思いは消えませんでした。きょうは最高の日です。よくここまで頑張ったね、と拍手を送りたいと思います」…というふうにメッセージをくださいました。お母様の支えはいかがでしたか？」炎鵬：「・・・元気に生んでもらった体なのに、自分が無理してやったことでその体を壊してしまったっていうか、それがすごい申し訳なくて、だから絶対元気になってよくなってという気持ちはありましたね。普通の親だったら反対すると思うんですけど、それでも応援してくれた親、すごい親だなと思います」支えてくれた全ての人の思いを胸に…。不死鳥のごとく奇跡の復活を遂げた炎鵬は、まもなく3年ぶりに関取の証、大銀杏を結って15日間の土俵に上がります。市川：「関取として久々に土俵に立つ姿はイメージはもうできていますか？」十両に復帰・炎鵬：「わくわくしますね。ここからだなと思います。ここが終わりじゃないので、ここからが始まりだなと思ってます。やっとここまで来られたんだ。どういう気持ちになるか、その時になってみないとわからないですけど、本当にここまで支えてくれた人たちに感謝して土俵に上がりたいですね」