◆パ・リーグ ソフトバンク６―４西武（５日・ベルーナドーム）

ソフトバンクは、１点を追う５回に先頭・庄子雄大内野手の一打を機転に一挙４得点で逆転勝利した。庄子は、中前の打球で俊足を飛ばして二塁打に。この今季初安打から打線がつながり、柳町達が勝ち越し２点二塁打で続いた。

小久保裕紀監督は「９番・遊撃」で庄子を今季初スタメンで起用した理由について「（正遊撃手の今宮）健太を５連戦目なので１回休養させるプランがあった。じゃあ庄子で行こうか、と」と説明。野村勇、川瀬晃ではなく、足と守備が売りのプロ２年目の２３歳を抜てきした。

ただ、試合後は手放しでは褒めなかった。「（起用が）当たったって言うのかな。当たったということにしましょう。あいつのヒットから、ですから」と５回の一打を振り返りながら、「その後の打球判断がいただけない」と反省を促した。無死二塁で周東佑京の左中間を破る打球の判断が遅れ、ハーフウェーより二塁ベース寄りにいったん戻ってから、本塁に生還した。俊足を飛ばして結果的に問題はなかったが、相手の外野守備のもたつきに助けられた面もある。「成長の余地あり。かなりありますね」と、代走で起用するケースも多いだけに、さらなる精進を求めた。