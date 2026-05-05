◆第１９回スポーツ報知杯 北海道大会 ▽１回戦 旭川大雪ボーイズ１２ｘ―１１札幌ボーイズ＝延長８回タイブレーク＝（５日・札幌市麻生球場）

１回戦５試合が行われ、旭川道北ボーイズは札幌手稲ボーイズＢに１０―６で競り勝ち初戦を突破した。３―３と同点の５回１死満塁で、５番・古屋悠投手（３年）が中前に２点適時打を放ち勝ち越し。７回には３点を追加し、勝利をたぐり寄せた。旭川大雪ボーイズは延長８回タイブレークの末、１２―１１で札幌ボーイズに勝利、札幌豊平ボーイズは１０―０の４回コールドで北広島Ｆビレッジボーイズを下した。

旭川大雪ボーイズはシーソーゲームを制した。２点を追う土壇場７回に２点を奪い、延長タイブレークに突入。８回に２点を失ったが、その裏すぐさま同点とし、２死一、三塁から１番・渡辺紫音（しおん）内野手（３年）が左翼線にサヨナラ適時打を放ち勝利を決めた。決勝打に渡辺は「流れも良くなかったので、自分が最後決めてやろうと思っていた。今日は満足できる試合ではないので、悪かったところを改善していければ」と次へ気持ちを切り替えた。