ゴールデンウィークを、県内で過ごした人たちのUターンラッシュが、ピークを迎えています。最大で12連休という、今年のゴールデンウィーク。みなさんどのように過ごされたのでしょうか？



（仁田尾美菜アナウンサー）

「JR鹿児島中央駅では、キャリーケースや土産物を持った人が続々と改札口に向かっていきます」





JR鹿児島中央駅は、大きな荷物を抱える人や、土産物を持った人など連休を県内で過ごした人たちで混雑していました。最大で12連休という、今年のゴールデンウィーク。みなさんの過ごし方は？（子ども）「（奈良から妻が帰省）じいじとばあば（に会って）楽しかった」（保護者）「やっぱり癒される。子どもたちもおじいちゃん、ばあちゃんと会えてすごく楽しそうだった」（静岡から旅行）「白クマを食べてすごく美味しかった。十五夜の時とかに、近くのお店で買ってきて、小さいものを食べていたが、鹿児島で、本物の大きいものを食べれて、すごく嬉しかった」（大阪から観光）「長崎鼻と龍宮神社に行った。パワースポットって聞いたので、それで行った。仲良く過ごせますようにと（お願いした）」こちらは、海上自衛隊の航空学生。山口県から10日間帰省していました。（学生）「友達とたくさん遊べてよかったです。次のお盆まで一生懸命頑張ろうかなと思います」（見送りに来た弟）「かっこいいお兄ちゃんなので自分も頑張りたい」JR九州によりますと新幹線の博多や新大阪行きの指定席はほぼ満席だということです。