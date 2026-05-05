◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)

中日は阪神に連日の逆転勝利で3連勝。井上一樹監督は好リリーフをみせた杉浦稔大投手をたたえました。

先発の金丸夢斗投手は初回に森下翔太選手にソロホームランを浴び、先制点を献上。それでも、「初回に森下くんからガツンといかれましたけれど、あれで目が覚めたのかな」と指揮官が話す通り、以降は安定した投球で7回2失点と力投をみせ、今季3勝目を手にしました。

最大のピンチは5点リードの8回、2番手の牧野憲伸投手が2安打と四球で1アウト満塁とされた場面。今季途中から加入した杉浦投手に交代すると、ホームランを放っている森下選手をセカンドゴロで併殺。窮地を切り抜けました。

指揮官も「大きかったですね」と一言。続けて、「思わぬ展開となりましたけれど、杉浦は落ち着いていて助かりました」と振り返りました。

打線は同点の3回に2四球を生かして、満塁から村松開人選手が走者一掃タイムリー三塁打で勝ち越しに成功。この日は四球をうまく絡め7得点を奪い、「効果的にというかもっと点を取りたいという気持ちをありつつも、それなりにみんな仕事をしてくれた」と選手たちをねぎらいました。

チームは3連勝で11勝20敗の借金9へ。6日の阪神戦が9連戦の最終戦となります。井上監督は、「今まで借金をたくさんつくっている。チームがどこであれ、一つずつベストを尽くして白星をつかんでいくだけ」と次戦を見据えました。