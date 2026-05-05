「W杯出場を懸けて戦った時のようにね」スウェーデンの点取り屋がアーセナルも歓喜に導くのか――CL準決勝を前に語った熱き思い
アーセナルは現地５月５日、チャンピオンズリーグ準決勝の第２レグで、アトレティコ・マドリーとホームで対戦する。先週の第１レグは１−１でドロー。雌雄を決する再戦の前日に、ヴィクトル・ヨケレスが会見に出席した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。
ヨケレスはスポルティング在籍２年間で102戦97発という、圧倒的な実績を引っさげ、昨夏にアーセナルに加入した。しかし、ポルトガル時代とは勝手が違い、イングランド屈指の名門では思うように得点できず批判が飛んだが、ここ最近はゴールを量産。今季の公式戦で21ゴール、プレミアリーグに限っても14ゴールまで得点数を伸ばしている。
また、スウェーデン代表の一員として戦った、３月末の北中米W杯欧州プレーオフでも２戦４発と大爆発し、W杯の出場権獲得の立役者となった。
自信を深める27歳のエースは、アトレティコ戦に向けてこう語った。
「僕はこうした試合を戦ってきたし、勝利が重要な局面を何度も経験してきた。例えば１か月前、代表チームでワールドカップ出場を懸けて戦った時のようにね。明日はまたしても非常に重要な一戦になると思うし、素晴らしいチャンスであり、最高の状況だ」
ヨケレスは直近のフルアム戦（プレミアリーグ第35節）で２ゴールを決め、得点数20の大台を突破した。目に見える確かな結果を喜ぶ一方で、あくまで勝負はここからだと強調した。
「もちろん、ゴールを決めたいと思うものだから、その数字に到達できたのは良いことだ。だけど、最も重要な試合は今月に控えている。だから、僕らは自分の役割を果たし、今月どこまで行けるか見てみよう」
スウェーデンは北中米W杯のグループステージで、日本、オランダ、チュニジアと同じF組に入った。森保ジャパンの脅威となるストライカーは、プレミアリーグ王者、そしてチャンピオンズリーグ王者の一員として、大舞台にやってくることとなるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ほんまに絶望してる」「W杯も出れんやん」月曜夜、欧州から飛び込んできた一報にSNS騒然「流石に可哀想」
ヨケレスはスポルティング在籍２年間で102戦97発という、圧倒的な実績を引っさげ、昨夏にアーセナルに加入した。しかし、ポルトガル時代とは勝手が違い、イングランド屈指の名門では思うように得点できず批判が飛んだが、ここ最近はゴールを量産。今季の公式戦で21ゴール、プレミアリーグに限っても14ゴールまで得点数を伸ばしている。
自信を深める27歳のエースは、アトレティコ戦に向けてこう語った。
「僕はこうした試合を戦ってきたし、勝利が重要な局面を何度も経験してきた。例えば１か月前、代表チームでワールドカップ出場を懸けて戦った時のようにね。明日はまたしても非常に重要な一戦になると思うし、素晴らしいチャンスであり、最高の状況だ」
ヨケレスは直近のフルアム戦（プレミアリーグ第35節）で２ゴールを決め、得点数20の大台を突破した。目に見える確かな結果を喜ぶ一方で、あくまで勝負はここからだと強調した。
「もちろん、ゴールを決めたいと思うものだから、その数字に到達できたのは良いことだ。だけど、最も重要な試合は今月に控えている。だから、僕らは自分の役割を果たし、今月どこまで行けるか見てみよう」
スウェーデンは北中米W杯のグループステージで、日本、オランダ、チュニジアと同じF組に入った。森保ジャパンの脅威となるストライカーは、プレミアリーグ王者、そしてチャンピオンズリーグ王者の一員として、大舞台にやってくることとなるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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