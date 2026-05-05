ゴールデンウイーク中の山菜採りによる遭難が山形県内で相次いでいます。

行方がわからなくなっているのは山形・鮭川村の無職・新田昭子さん（84）です。

警察によりますと新田さんは4日午後3時半ごろ、山菜を採ろうと自宅近くの山に1人で入りましたが、午後8時になっても帰宅せず家族が110番通報したということです。新田さんは自身が所有する山に入ったとみられ、近くの道路の駐車帯では新田さんの軽トラックが見つかりました。

また、新田さんは携帯電話を自宅に置いたまま山に入ったということです。

警察などは5日午前9時すぎからおよそ60人態勢で捜索を行いましたが、午後4時に捜索が終了。6日も午前8時から捜索が行われる予定です。

一方、山形・酒田市の山林で3日から山菜採りに入ったまま行方がわからなくなっているのは、酒田市の久松幸雄さん（78）です。

5日午前9時50分に久松さんとみられる1人の遺体が山林から発見されました。

警察によりますと、遺体は、現場近くに残されていた久松さんの軽トラックから南西におよそ150メートルほど離れた場所に倒れていたということです。

警察は、遺体の身元や死因などについて調べを進めています。