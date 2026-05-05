「第２７回兵庫優駿」（４日、園田）

１番人気のゴッドフェンサーが２周目向正面で２番手から仕掛けると、後続を一方的に突き放して兵庫３歳３冠の２冠目を重賞４連勝で奪取した。６馬身差の２着には２番人気のミルトイブニング、３着には３番人気のリーガルタイムが入った。

管理する盛本信師は昨年の兵庫３歳３冠馬オケマルに続いて、今年もゴッドフェンサーで兵庫優駿を制覇した。「出来過ぎです。追い切りはオケマルと全く一緒。馬なりで速い時計を出し過ぎて、それ以上は攻められないほど」と指揮官。兵庫ダービー時代を含めて、同一調教師が兵庫３歳頂上決戦を連覇したのは史上初の快挙だ。

この勝利でゴッドフェンサーは兵庫３歳３冠達成へ王手をかけた。１０月に３冠目の園田オータムトロフィーを勝てばオケマルに並ぶが、その前にオケマル超えの計画もある。「東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日・大井）への出走も考えたい。今年は行けるローテになった」と盛本信師。昨年はレース間隔が中２週で断念したが、今年は３歳ダート王を目指す環境が整備された。

４歳になったオケマルは２月に佐賀記念・Ｊｐｎ３でダートグレードに初挑戦して６着。東京ダービーはそれ以上の格付けで最高峰の舞台だ。「もう１、２段階はギアを上げないと。大井は直線も長いし、ＪＲＡからも参戦するので甘くない。時季的な暑さもある。状態が上がれば、ゴッドフェンサーにそのポテンシャルはある」と吉村智。出走が実現して勝てば、ＮＡＲ年度代表馬も確実だ。