執念で連敗を阻止―。５日、広島はＤｅＮＡと延長１２回、５―５で引き分けた。終盤に赤ヘル打線が食い下がった。

２―５と３点を追った８回一、三塁から６番・平川の右翼フェンス直撃二塁打で２点を返すと、続く９回には途中出場の持丸が起死回生の一撃を放った。先頭で入ったこの日の２打席目。ＤｅＮＡのクローザー・山崎康の１５０キロをバックスクリーン右へ叩き込んだ。

持丸は「まず同点に追いつけたことが、すごく良かったなと思いますし、（敵の）守護神から、ああいう形で出たのは本当、自信になります」。値千金の７年目でのプロ初弾で５―５と土壇場で試合を振り戻した。

試合は２点を先行も、先発・床田が踏んばれず、６回６安打５失点（自責２）。８回まで劣勢の展開が続いていたが攻撃陣が終盤に意地を見せ、決着を延長に持ち込んだ。

救援陣も７回以降、鈴木→遠藤→ハーン→中粼→高→森浦と６人が１イニングづつを無失点でつなぎ、敵の反撃を阻止したブルペンの奮闘も光った。３時間５９分の激闘を終え、今季２度目のドロー決着とした新井貴浩監督（４９）は「良く追いついたと思います。勝ちに等しいとまでは言えないけど、追いついて負けなかったのは、すごく良かった」とチーム一丸での粘りある戦いを称えていた。