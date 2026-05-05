今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの水飲み風景。シンクの蛇口から水を飲んでいた猫ちゃん。そのときの飲み方が個性的で話題になりました。投稿はThreadsにて、70万回以上表示され、いいね数は4.1万件を超えていました。

【動画：猫が蛇口の水を飲む姿がまるで運動部男子…想像以上に『ワイルドな飲み方』】

運動部男子の水の飲み方

今回、Threadsに投稿したのは「大友 悟 Satoru Otomo」さん。登場したのは、猫のたたみちゃんです。

投稿されたのは、たたみちゃんの水飲み風景。キッチンのシンクで蛇口から出る水をペロペロ舐めて飲んでいた、たたみちゃん。蛇口に手を置き、出てくる水を横からペロペロ。その姿はまるで、運動部男子の水の飲み方にそっくり。なんだか青春を感じさせる飲み方です。

少し飲みにくそうですが、本人はさほど気にしていない模様。なかなか男らしいですね。

男の子らしい水の飲み方に注目した猫好きたち

運動部男子みたいな水の飲み方を披露したたたみちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「タオル片手のマネージャーと、恋が始まりそう」「そのうち頭にジャーって被るね。野球部の少年みたいに」「右腕、右手のかっこよさ…」などの声が多く寄せられていました。今回のたたみちゃんみたいに個性的な猫の水の飲み方からしか得られない栄養がある…のかもしれませんね。

Threadsアカウント「大友 悟 Satoru Otomo」では、窯元で保護された猫のたたみちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いたたみちゃんの日常はどれも心癒されるものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「大友 悟 Satoru Otomo」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。