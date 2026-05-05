歌手のオリヴィア・ロドリゴ(23)は現在、愛における「最も重要な時期」にいるという。およそ2年間にわたって交際していた俳優のルイス・パートリッジと破局を迎えたと言われており、人気バンド・ギースのフロントマンであるキャメロン・ウィンターとのロマンスが噂されていた。オリヴィアは人生においては友情が最も大事だと語っている。



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コスモポリタン誌上での親友の女優マディソン・フーとの対談で、現在の愛の状況を尋ねられると、オリヴィアはこう答えた。「そこに座っている友情という愛の最も重要な時期にいるわね。親友、コミュニティ愛っていうね。恋愛はおまけって感じ」



そして、愛を通じて「辛抱強さ」を学んだとして、「物事って起こるべくして起こるでしょ。そんなにハラハラするはずのものではない。でも、マディソン、あなたは両親以外で私にとって最愛の人」と続けた。



そして、自分が間違っている時には指摘してくれるとマディソンを称賛。「あなたは私をすべて知っているけど、それでも愛してくれるし、私のダメなところも指摘してくれる。それこそ真の友だよね。私の音楽に関してはときどきすごく厳しい」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）