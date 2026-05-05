◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月５日、栗東トレセン

馬トクの東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」で、この日はヤマタケ（山本武志）記者が担当。巻き返しを目指すアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）に注目した。

意外だった。第１回からのＮＨＫマイルＣの前走別成績を見ると、皐月賞組は５７頭で３勝のみの４位。１位で１０勝のニュージーランドＴ組は１８５頭と圧倒的な出走頭数の多さの影響だと思うが、２２頭で６勝の毎日杯組に比べると明らかに物足りない。やはり、中２週でのＧ１連戦はこたえるのか。

実は３勝のうち、２勝は１５年クラリティスカイと１９年アドマイヤマーズの友道厩舎だった。この２頭は２歳時から、友道調教師が距離適性を感じており、２歳時にマイルで重賞制覇か、Ｇ１３着以内の実績があった。皐月賞への参戦は“チャレンジ”。骨っぽい相手と走る経験を積ませ、適距離に戻して、最高の答えにたどり着いた感じだ。

アドマイヤクワッズはデイリー杯２歳Ｓ勝ち、朝日杯ＦＳ３着と実績は申し分ない。状態面もレース２日後には「元気が有り余っているよ」と聞いていたほど。レース翌週の木曜日に坂路で５３秒２と時計を出し始めたのは前述の２頭と同じだ。そもそも、昨秋のデビュー戦は今回と同じ東京のマイル戦。「ここを考えて、というのもあった」と起用の意図を説明する。

だからこそ、即決だった。「１、２着馬と近い位置にいて、あれで負けるんだから距離でしょう。体もマイラーっぽかったからね」。クラスが上がれば上がるほど、勝ち方を知っている経験値は貴重だ。「二度あることは三度あるになれば、ね」と笑ったトレーナー。逆襲の時は近い。（山本 武志）