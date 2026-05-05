◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回＝（５日・横浜）

広島が終盤に意地を見せ、引き分けに持ち込んだ。３点を追う８回に、ドラフト１位・平川が右翼フェンス直撃の２点二塁打。９回に持丸が山崎からプロ初アーチとなる同点ソロを放ち、敗戦を阻止した。試合後の新井貴浩監督は「本当に、本当によく追いついた」と第一声。「勝ちに等しいとまでは言えないけど、本当によく頑張って追いついた。ビジターで（ＤｅＮＡは）当たっている打者が多いなか、追いついて負けなかったのは、すごく良かった」と振り返った。

捕手の持丸は１３試合ぶりにスタメンから外れた。４日は１１失点で悔しい思いをしたが、７回先頭の代打から出場。３点を追う攻撃で起用した指揮官は「打撃はいいものを持っている。ずっとそうだから。（本塁打は）相手のクローザーからだからね。よく打ったと思います」と目を細めた。

平川は左打席で２点二塁打を放った前の打席でも、右打席でフェンス直撃の二塁打。開幕戦以来の長打が飛び出し、新井監督は「左打席も角度がつきだした。まだまだこれからだけど、経験を積んでスピードにも徐々に慣れ始めている」と期待した。今季初スタメンの矢野も「走攻守、全ていいものを見せてくれた」と評価。２回に適時打を放って三塁への盗塁を決め、遊撃の守備でも好プレーが目立った。