きょう（火、こどもの日）は晴れた所が多く、お出かけ日和になりました。あす（水）連休最終日も本州付近は晴天が続きますが、沖縄は大雨のおそれがあります。

【画像で見る】あす（6日）の午前6時〜午後6時までの降水と雪の予想

本州は晴れ 沖縄は梅雨空に

あすも本州付近は高気圧に覆われて、晴れて青空が広がるでしょう。ただ、南の海上にある前線がきょうより北上するため、太平洋側ではきょうに比べて雲が多くなりそうです。しかし、雨が降ることはないでしょう。

一方、前線の真下にある沖縄はあすも梅雨空が続き、あすの昼前にかけて、警報級の大雨になるおそれがあります。多い所で、100ミリ程度の大雨の所があるでしょう。



日本のはるか南の海上にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風にまで発達する見込みです。

北日本で夏日の所も

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :23℃ 釧路 :14℃

青森 :25℃ 盛岡 :24℃

仙台 :23℃ 新潟 :23℃

長野 :25℃ 金沢 :24℃

名古屋:23℃ 東京 :23℃

大阪 :24℃ 岡山 :23℃

広島 :23℃ 松江 :25℃

高知 :23℃ 福岡 :23℃

鹿児島:24℃ 那覇 :24℃



北日本ではきょうより気温が高くなり、青森では今年初めての夏日になるでしょう。関東から西の地域はきょうと同じくらいで、すごしやすい陽気になりそうです。

連休明けも本州付近は晴天続く

連休明けのあさって（木）以降も、本州付近は高気圧の通り道にあたり、晴れの天気が続くでしょう。日差しも強く、紫外線対策が必要になりそうです。一方、梅雨前線が停滞する沖縄はこの先も雨が降りやすいでしょう。



気温は平年並みの所が多く、一年で一番すごしやすい陽気の所が多くなりそうです。