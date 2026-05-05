元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が、4日深夜放送のFM TOKYO「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「推し活」について語った。

これまで、絵画や手芸、ゴルフやテニスなどのスポーツなど、さまざまなジャンルにチャレンジしたものの、特にハマることはなく、趣味にはならなかったという高橋。周囲に趣味について聞いて回ったところ「推し活している人が一番楽しそう」だと感じた。

しかし、自身は「推しを探し続けて、結局、誰もいなかったです。結局ね、一番の推しはやっぱり夫なんですよね」と明かした。

続けて「うちの夫は結構、塩対応というか。私にとんでもなく冷たいので。だから逆に続くのかも。ずっと『トム＆ジェリー』みたいに、追っかけて逃げられてをずっと繰り返してる」と述べた。

タレント平野ノラ（47）に「それはもう、最高の推し活ですね」と言われるも、「でも全然リターンないですからね。しかも推してるのに冷たいし。すごい推してて、例えば課金したら、握手ぐらい1つ、推しだったらしてくれるじゃないですか」と苦笑い。これには平野が「どんだけ好きなんですか！」とツッコんでいた。