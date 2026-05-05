知人男性から現金を脅し取ったとして、男２人と少年１人が４月末に再逮捕されました。



３人は札幌市で凶悪犯罪を繰り返していた“トクリュウ”とみられています。関係者への取材から組織の実態に迫ります。



「３５万だ」「謝って済むなら警察もヤクザも半グレも必要ないよな」



このように男性を脅迫した疑いで逮捕されたのが、住所不定・無職の今岡奨護容疑者と橋本太陽容疑者、１９歳の少年の３人です。

３人は２０２５年、ＳＮＳのメッセージ機能で知人の男性を脅し、銀行口座に現金８万円を振り込ませた疑いがもたれています。



ＳＮＳでのトラブルがきっかけとみられています。



この３人、逮捕されるのは今回が初めてではありません。



３人は豊平区美園で２０２５年１１月、２０代男性が刺された殺人未遂事件にかかわったとしてすでに逮捕・送検されています。



ほかにも、２０２５年に札幌市内で相次いだ強盗傷害や監禁事件では、橋本容疑者らを含むあわせて７人が繰り返し検挙されていて、警察は匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウとみて捜査を進めています。

「刺されるか１００万払うか選べ」「死んだらごめん」



このような脅し文句を使い、凶悪な犯行を繰り返していた「トクリュウ」。



被害者をナイフで切ったり、熱した鉄棒を押し付けたりしながら脅迫したケースもあったといいます。



（メンバーの知人）「親を殺すだとか、あと彼女を殺す、自分の身の回りにも危険が及ぶぞと脅されましたね」



グループから脅迫を受けたと打ち明けるのは、メンバーの知人だという札幌市の男性です。



（メンバーの知人）「（自分も）車で追いかけられまして。１キロ２キロぐらいはずっと追いかけられまして。すごい執念深く…。家の前とかも張られているんじゃないかとか、すごい毎日考えて。家を出る時とかも周りに気をつけて動いていましたね」

男性をはじめとする複数の関係者によりますと、グループはすでに逮捕されている１９歳の少年や橋本容疑者らを中心に、主に先輩・後輩の関係などでつながっていたといいます。



核となるメンバーのほかにも、１０代後半から２０代前半にかけての知人複数人がかかわっていたとみられます。



知人関係をもとにした流動的な組織をまとめるためでしょうか。



グループでは暴力による「恐怖政治」が行われていた可能性も。



（メンバーの知人）「警棒で殴られたりとか、あと車に乗せられて、脅されたり、ナイフを突き立てられたりとか。逆らったらこうなるぞっていう見せしめを作っておくんです」



警察は橋本容疑者らの認否を明らかにしていませんが、関係者の検挙を進め、「トクリュウ」の実態や余罪を追及しています。