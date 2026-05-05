5月5日はこどもの日。

石川県内の行楽地では子どもの日にちなんだ様々なイベントが開かれ多くの家族連れでにぎわいを見せていました。

物価高やガソリン代の高騰が続く中での大型連休、過ごし方に変化はあるのでしょうか。

久々江龍飛アナリポート「雲一つない晴天に恵まれたこどもの日のいしかわ動物園です。チケット売り場には長い列ができ、家族連れがぞくぞくと園内に入っていきます」

子どもの日ということで、中学生以下の入園料が無料となった能美市のいしかわ動物園では、オープンと同時に大勢の家族連れらが訪れにぎわいを見せていました。

子供たち「ホワイトタイガー、ちょっとビビった」「レッサーパンダ、かわいかった」「ぞう、でかかった」「ライオン。かっこよかった」「楽しい」

約200種類の動物を飼育するいしかわ動物園。

中でも注目を集めていたのが、5月末、石川県羽咋市で本州初となる放鳥が予定されているトキです。

園内のトキ里山館では、生態を学んだり、トキになりきって写真を撮ったりする子どもたちの姿が見られました。

同じく、中学生以下の入場料が無料となったのは、能登の大人気スポット「のとじま水族館」。

能登半島地震で大きな被害を受けたのとじま水族館ですが、4月、館内全ての改修工事が完了。

震災前の客足にはまだ及びませんが、午前中から多くの家族連れらが訪れヒトデやカニなどを直接触ることができる人気のふれあいコーナーでは子どもたちの楽しそうな声が響いていました。

こちらはゴールデンウィーク期間中に回数を増やして行われているペンギンのお散歩タイム。

ちょこちょこと歩くペンギンの愛らしい姿に、子どもたちも見入っていました。

訪れた人「（Qどんな動物楽しみに来たの？）ペンギンさん」「イルカ。（Qどういったところが楽しみ？）ショー」

のとじま水族館・田中緑乃さん「他県の方からも来ていただくきっかけとなる場所でもあると思うので能登を知っていただくきっかけになればいい」

子どもたちの笑顔の一方で、大型連休の過ごし方に大きく影響していたのがイラン情勢悪化による高止まりするガソリン価格や物価高です。

兵庫からきた観光客「ホテルも結構探して、なるべく予算内に収まるようにした」

富山からきた観光客「昨日は岐阜県の高山市まで日帰りで。泊りの旅行はできないが、日帰りの旅行なら、まだ弁当をもって節約しながら楽しんでいる」

福井からきた観光客「ちょっと近場で、簡単に来れるところで、いしかわ動物園とかでこどもの日で無料ってのもあるし、行きやすいなと思う」

富山からきた観光客「ドライブがてらちょっと面白いところないかなというところでこちらに来ました」

2026年は予算内で最大限に楽しめるよう、近場で過ごすなど上手に節約しながらのゴールデンウィークとなったようです。

民間の調査会社が2026年3月末、全国で5000人を対象にゴールデンウィークの予算について尋ねたところ、2026年は2万7660円と、去年に比べて約1500円低くなりました。

予算減少の理由で最も多かったのは「物価高・円安」で49.2％でした。

また、ゴールデンウィーク中の過ごし方を尋ねたところ、「予定なし」が最も多い41.2％と、2025年に比べ4.7ポイント上がっています。

「自宅で過ごす」と回答した人も35.1％と多く、中東情勢の影響を様子見した結果とも言えそうです。