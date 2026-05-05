女優の西野七瀬が５日、都内で行われた映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつにアンバサダーとして出席した。

マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語。西野は全世界累計興行収入約１３億ドル（約２０００億円）以上を記録した前作に続くアンバサダー就任となった。

映画は４月２４日の公開から３日間で興収１６億円超え。すでに全世界約９億ドル（約１４０５億円）に迫る興行収入を記録している。西野は、大ヒットを祝して登場した人気キャラクターのヨッシーを前に「（魅力を）語り尽くせないですね。お客さんの皆さんの喜びようがすごい。マリオに負けない人気。個人的にはゲームの時の“踏ん張りジャンプ”が好きで、かわいいところだらけです」と笑顔を見せた。

映画にかけて過去の“大冒険”を聞かれると、ハワイの海中でダイビングする写真を紹介。「野生のウミガメに会いに行きました。ダイビングが好きなのでいっぱい行ってるんですけど、ウミガメに出会えたのはここだけです」と思い出にふけっていた。