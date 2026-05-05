移住先のドバイから帰国している４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、長女の退院したことを報告した。

４月２７日に自身のインスタグラムで「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？ 着地失敗 → 膝強打 → 鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と記し、同２９日には「ギャル姉さん 手術無事成功のご報告」と、手術が成功したことを伝えていたＭＡＬＩＡ．。

この日は自身のインスタに「お墓参り巡りの１日 退院予定日が６日だった娘さん（わたしたちのＤｕｂａｉ帰国が６日だった理由） まさかの予定より３日も早く退院 回復力！免疫力！治癒力！さすが、わたしの娘だわ」と、退院を報告。

「お陰様で元々の予定通り 家族みんなで大集合してお墓参りへ 次男と長女がやりたかった２０１６年と同じ写真 スライドしてみてね…そしてやっぱりジャンプするらしい笑」と、１０年前の写真と現在の写真を並べて投稿。

「家族には色んなカタチがある。それでいいの、どこのお家も違うんだから。愛と絆さえあれば、それで良い 家族って、やっぱり最強だね。ご先祖様に日頃の感謝を伝えて、帰ってきました」とつづった。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に初孫、昨年９月に２人目の孫誕生を報告した。中東情勢の悪化により日本に帰国中で、まもなくドバイに戻る予定だったが、５日に「Ｄｕｂａｉに帰れなくなりました 昨夜ミサイルが飛んできたみたいで、今朝起きたら凄い数のメッセージ」と報告していた。