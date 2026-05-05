ウクライナへの侵略を続けるロシア国防省は４日、プーチン大統領が８〜９日に一時停戦することを決めたと発表した。

９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせた措置だ。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は６日から停戦する考えを表明しているが、実際に停戦が実現するかどうかは不透明だ。

国防省は発表で、モスクワの「赤の広場」で９日に行う軍事パレードなど式典の安全を確保するため、「あらゆる措置を講じる」と強調した。ウクライナが式典の妨害を試みて無人機などで攻撃した場合は、首都キーウ中心部に「報復として、大規模なミサイル攻撃を加える」と警告した。

戦勝記念日に合わせた停戦は、４月末の米露首脳電話会談でトランプ大統領の提案を受け、プーチン氏が実施する用意があると表明していた。プーチン政権は、国民の団結を図る重要行事の混乱を避けたい考えとみられる。軍事パレードには戦車などは参加せず、規模は縮小される予定だ。

式典に向けた準備が進むモスクワでは５日、露西部サンクトペテルブルクとともに無人機攻撃を防ぐ「安全対策」として、携帯電話などのモバイル通信の制限が始まった。

一方、ゼレンスキー氏は４日、ＳＮＳへの投稿で、「記念日の祝賀よりも人命が大切だ」として、６日午前０時から停戦に入る意向を示した。露側からは、停戦に関する公式の連絡を受けていないという。

双方が停戦の意向を宣言する中、攻撃の応酬が続いている。ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、露軍は４日、ウクライナ東部ハルキウ州にミサイルを発射し、少なくとも７人が死亡、３５人が負傷した。ウクライナ軍も５日未明、露各地の軍需施設を無人機などで攻撃した。