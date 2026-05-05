タレント平野ノラ（47）が、4日深夜放送のFM TOKYO「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。趣味で始めたバレーボールチームに加入した“超大物”について語った。

平野は学生時代からバレーボールを続けており、「2年ぐらい前に芸能界のバレーボール部を作ろうと思って」と、元全日本の狩野舞子さんと一緒にチームを結成したという。

最近になり、そのチームに女子レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが加入。吉田さんはバレーボールは未経験ながら「やっぱりね、世界レベルなので、もう動きが全然違いますね。どんどんうまくなっていって。すごいですね。タックルの動きっていうんですか、やっぱり速いから、ボールの下に入るのが上手なんですよね。すごいですよ。下に、もうスッと。速いですね。すごいです」と絶賛した。

ほかにもアスリートも多数参加するなど豪華メンバーがそろっており、対戦のオファーも多数あるというが、「難しくって、それが。スケジュールとか、あとどうやって、どこからがプライベートか…とか難しくって。でもイベントとかできたらいいよねっていうのは、今、話してます」と今度の活動にも意欲をみせていた。