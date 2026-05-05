市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

この先一週間は、晴れる日が多め。8日・金曜日は午後、雨の降る時間があるでしょう。



気象台の週間予報で詳しく見ていきましょう。

小野：

この先は晴れる日が多いでしょう。8日・金曜日だけ雨のマークです。午後に雨が予想されています。きょう5日は、二十四節気の「立夏」です。この先一週間は、すがすがしい天気と気温が予想されています。今の時期の金沢の最高気温は21度から22度、最低気温は12度から13度くらいが平年並みです。日中の最高気温は、平年並みか少し高い日が多いでしょう。





雨マークがついている8日の予想天気図です。

小野：

北海道付近に低気圧があり、前線が石川県内を通過する予想です。



8日・金曜日の雨と風の予想です。

小野：

朝7時、細長い雨の帯が予想されています。雨の範囲が近づき、石川県内は夕方には降り出す…というのが、このコンピューターの予想です。ただ、強くはなく、夜10時くらいにはやんでいる見込みです。



市川：

晴れる日が続きます。熱中症とともに、紫外線にも気をつけたいですね。

