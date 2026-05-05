【お天気どうなる】この先一週間は“晴れる日”多め 8日午後だけ雨の時間帯ある見込み
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
この先一週間は、晴れる日が多め。8日・金曜日は午後、雨の降る時間があるでしょう。
気象台の週間予報で詳しく見ていきましょう。
小野：
この先は晴れる日が多いでしょう。8日・金曜日だけ雨のマークです。午後に雨が予想されています。きょう5日は、二十四節気の「立夏」です。この先一週間は、すがすがしい天気と気温が予想されています。今の時期の金沢の最高気温は21度から22度、最低気温は12度から13度くらいが平年並みです。日中の最高気温は、平年並みか少し高い日が多いでしょう。
小野：
北海道付近に低気圧があり、前線が石川県内を通過する予想です。
8日・金曜日の雨と風の予想です。
小野：
朝7時、細長い雨の帯が予想されています。雨の範囲が近づき、石川県内は夕方には降り出す…というのが、このコンピューターの予想です。ただ、強くはなく、夜10時くらいにはやんでいる見込みです。
市川：
晴れる日が続きます。熱中症とともに、紫外線にも気をつけたいですね。