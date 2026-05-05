＝LOVE大場花菜「好きだな…と密かに思っていて」人気アイドルとの2ショット公開「顔面国宝」「まさかの組み合わせ」と話題
【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気アイドルとの2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】＝LOVEメンバーが「好きだな」と告白した人気アイドル
大場は4月30日に放送された音楽番組『STAR』（フジテレビ系／毎週木曜日19時〜20時）に出演した際のJuice＝Juiceの遠藤彩加里との2ショットを公開。「とんでもなく魅力的な美女で 素敵…好きだな…と 密かに思っていて」と明かし「嬉しいです… ありがとうございます」と喜びをあらわにした。
これに遠藤は「一緒にお写真撮っていただけて本当に嬉しかったです！！！私も大場さんの笑顔が大好きです」と返信。この投稿を引用する形で大場は「わ！！嬉しすぎてにっこりです… （満面の笑み）（口角ぎゅーん）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「顔面国宝」「まさかの組み合わせ」「最強」「推し同士の2ショットで嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】＝LOVEメンバーが「好きだな」と告白した人気アイドル
◆大場花菜「魅力的な美女」との2ショットに喜び
大場は4月30日に放送された音楽番組『STAR』（フジテレビ系／毎週木曜日19時〜20時）に出演した際のJuice＝Juiceの遠藤彩加里との2ショットを公開。「とんでもなく魅力的な美女で 素敵…好きだな…と 密かに思っていて」と明かし「嬉しいです… ありがとうございます」と喜びをあらわにした。
◆大場花菜＆遠藤彩加里の2ショットに反響
この投稿に、ファンからは「顔面国宝」「まさかの組み合わせ」「最強」「推し同士の2ショットで嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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