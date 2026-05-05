森泉、愛犬のためのプール付き別荘購入を告白 豪華内装にトラジャ松田元太も驚き「ディズニー見てるのかな」
【モデルプレス＝2026/05/05】モデルでタレントの森泉が5月4日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。愛犬のために別荘を購入したことを明かした。
【写真】43歳美人モデル「本格的な大きさ」自宅に設置したナマケモノ用噴水
8匹の愛犬と生活しながら保護犬支援活動も行なっている森。この日は“親バカエピソード”として愛犬のために別荘を購入したことを告白。森は「都会でストレスが溜まったりもするから千葉の方に自然な空気で過ごせるように」と購入理由も明かした。
番組で紹介された森の別荘は、広々とした豪華な造りで庭にはプールも設置。森は「大工さんと自分で作った。基本的に造りを全部分かっているから、壊れた時に直せる」と自身も建設に携わったことも伝えつつ「老犬も多いので低層で、階段も少なく、1ルームで仕切りもなるべくなくしたオープンな空間で」とこだわりを明かした。
すると、別荘の豪華さにTravis Japanの松田元太は「ディズニー見てるのかなと思いました」と驚き。スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆森泉、愛犬のために千葉に別荘購入
8匹の愛犬と生活しながら保護犬支援活動も行なっている森。この日は“親バカエピソード”として愛犬のために別荘を購入したことを告白。森は「都会でストレスが溜まったりもするから千葉の方に自然な空気で過ごせるように」と購入理由も明かした。
◆森泉の豪華別荘に共演者驚き
番組で紹介された森の別荘は、広々とした豪華な造りで庭にはプールも設置。森は「大工さんと自分で作った。基本的に造りを全部分かっているから、壊れた時に直せる」と自身も建設に携わったことも伝えつつ「老犬も多いので低層で、階段も少なく、1ルームで仕切りもなるべくなくしたオープンな空間で」とこだわりを明かした。
すると、別荘の豪華さにTravis Japanの松田元太は「ディズニー見てるのかなと思いました」と驚き。スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
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