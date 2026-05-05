5月5日は「こどもの日」。県内各地で子どもが主役になる行事が行われました。



青空の下、華やかな衣装を身にまとった子どもたちが長野市の門前を練り歩く「稚児行列」。



お釈迦様の誕生を祝う「花まつり」に合わせて行われ、今年は園児や小学校低学年の子どもたち88人が参加しました。



子どもたちは、スタート地点の本願寺長野別院から善光寺本堂前までの約900メートルを保護者と一緒に練り歩きます。





（兄弟ですか？）保護者「いとこです。二人のお父さんは小さい時からここに住んでいて、稚児行列に参加していました」女の子「楽しい」中には…。（寝ちゃいましたか？）保護者「寝ちゃいました。もうちょっと大きくなったらもう一回…今度は歩いて、リベンジを」かわいらしい子どもたちに、善光寺を訪れた観光客も足を止めて見守っていました。観光客（石川から）「すごくかわいかったんで（子どもが）大きくなったらやってみたいなと思いました」子どもたちは、約40分かけて善光寺本堂前に到着。お釈迦様の誕生を祝い仏像に甘茶をかけ、子どもの日の大切な役目を終えました。