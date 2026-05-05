フリーアナウンサーの高見侑里（38）が5日、自身のインスタグラムを更新。1月に出産を報告した第1子の「生後100日のお祝い」を報告した。

「少し前ですが、生後100日のお祝いを」とつづり、はかまを履いた愛らしい赤ちゃんの足が写る1枚の写真を投稿した。

「#KANAKANA さんのベビー袴は刺繍が繊細で美しく、また、代表の方のお人柄もすてきで、温かな気持ちで当日を迎えることができました 今回のご縁に感謝です」と記した。

「今日は#こどもの日 ですね 皆様が心も体も健やかに過ごせますよう願っております」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「100日祝い、おめでとうございます」「ぶっくりあんよが可愛すぎる」「お食い初めも終わったのかな？」「かわいい足」「すくすく育ってね」などの声が寄せられている。

高見は2019年3月31日にロックバンド「flumpool」のベーシスト・尼川元気と6年の交際を経て結婚。24年6月末で約15年所属したセント・フォースを円満退所し、同年8月にスターダストプロモーションに移籍。25年11月に第1子妊娠を発表し、今年1月に第1子出産を報告した。