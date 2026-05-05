「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）

広島は土壇場に執念を見せて引き分けに持ち込んだ。

４−５の九回無死。持丸が守護神・山崎から中堅右へプロ１号となる同点ソロを放つと、延長十回からは中崎、高、森浦が無失点でつないだ。

新井監督は試合後、「いやいや、本当に。本当によく追いついたと思います。勝ちに等しいとまでは言えないけど、本当によく頑張って追いついたと思う。ビジターで（相手に）当たっている打者が多い中で、追いついて負けなかったのは、すごく良かったと思います」と振り返った。

持丸については「相手のクローザーからだからね。初ホームランでしょ。よく打ったと思います。バッティングはいいモノを持っているという、ずっとそうだから」と称賛した。

広島は終盤までは苦しい試合展開だった。０−０の二回に相手の失策や矢野の左前適時打で２点を先制したものの、四回にミスからひっくり返された。

１死後、宮崎の左翼線への打球を秋山が落球する失策。その後は２死満塁となり、先発・床田が成瀬に走者一掃の中越え３点適時二塁打を浴びた。

２−３の六回は林に２ランを被弾し、さらにリードを広げられていた。それでもこの試合まで今季６戦６敗のＤｅＮＡに対して執念を見せ、価値あるドローへつなげた。