こどもの日ならではの話題です。

【写真を見る】ドイツの大型トラクターも！ 約50台の”はたらく車” が大集合！ こどもの日恒例の大人気イベントで子どもたちが大興奮！（山形市）

山形市のこどもの日と言えばこのイベントを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。今年も山形市の目抜き通りにはたらく車が大集合しました。

佐藤友美アナウンサー「きょうは天気にも恵まれ、ほっとなる通りが歩行者天国となっています。そんな中、こちらのイベントでは、普段なかなか見られない車をこの距離で楽しむことができます」

山形市十日町から七日町の大通りにはきょうおよそ５０台のはたらくくるまが集まりました。

今年は、消防車や救急車、はしご車は岩手県の山林火災の消火活動に出動したため参加していませんが、今年、はじめて参加した車も。

■ドイツで作られた大型トラクター

訪れた人「凄く大きくて、私よりも大きかったのでびっくりしました」

ドイツで作られた大型トラクターです。大きなタイヤは人の背丈ほどもあります。

普段近くで見られない車の乗車体験も行われ、子どもたちは大はしゃぎです。

■訪れた人は

訪れた人「かっこよかった。車がすきなんですけれど、タイヤとか丸いのが好きなんです」

訪れた人「楽しかった」

訪れた人「ショベルカー。黄色いところがすき」

「（Ｑ将来の夢は）建設車両の運転手になりたい。かっこいいから」

訪れた人「結構大好きみたいで、すごくたのしみにしていたみたいでよかったです」

子どもが笑顔を見せない理由も、イベントを楽しんでいるからでした。

訪れた人「もっと乗りたかったみたいで、それですねているんです」

■服装にも心を奪われる

こちらの女の子は車と共に働く大人の服装に心を奪われたようです。

訪れた人「釤似合っているよ釤とか言われて嬉しかった。大人になった気分。前はパティシエとかになりたいと思っていたんだけれど、これ着たらちょっとだけガイドさんにもなりたいなって思っちゃった」

山形市中心部では、子どもたちの歓声が響き渡っていました。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2643531?display=1