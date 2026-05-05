アジア株 総じて下落、香港株は反落 アジア株 総じて下落、香港株は反落

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東京時間17:55現在

香港ハンセン指数 25898.61（-197.27 -0.76%）

中国上海総合指数 4112.16（休場）

台湾加権指数 40769.29（+64.15 +0.16%）

韓国総合株価指数 6936.99（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8680.45（-16.65 -0.19%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76968.13（-301.27 -0.39%）



５日のアジア株は総じて下落。中東情勢の悪化が懸念され、全般的に売り優勢となった。中国本土市場は労働節のため１日からきょうまで休場で、明日から取引を再開する。韓国市場は、こどもの日で休場。



香港ハンセン指数は反落。いったん１．５％を超える下げとなったが、その後、下げ幅を縮小した。世界的金融グループのＨＳＢＣホールディングス、スポーツ用品メーカーの李寧（リーニン）、スポーツ用品メーカーの安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリース）、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）などが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。４月２日以来の安値水準に一時下落したあと、下げ渋った。テクノロジー会社のコーダン、学校あっせん会社のＩＤＰエデュケーション、投資運用会社のマゼラン・ファイナンシャル・グループ、金探査・生産会社のカタリスト・メタルズ、レストラン運営会社のグズマン・イ・ゴメズなどが売られた。

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