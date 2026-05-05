ドル円１５７円台で乱高下、ショートカバーと介入警戒感が交錯＝ロンドン為替



ドル円は日本時間午後6時過ぎに157.30-40レベルを上抜けると、一気に157.84レベルまで急伸。その後157.30台まで急反落も、157.60台まで再び上昇。一方、足元では157.10台まで急落する場面もあり、売買が激しく交錯している。



市場では157円台で介入が入ると想定した短期筋のショートポジションにストップ注文が発動されたもよう。値動き一巡後は、再び介入に対する警戒感が台頭する可能性があり留意しておきたい。



USD/JPY 157.50

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