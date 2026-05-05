TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

5月6日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・5日は関東 暑さ落ち着き平年並み
・6日は連休最終日 北部ほど洗濯日
・暑さ本格化 連休明けに並ぶ夏日