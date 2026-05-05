ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【5月6日 関東の天気】GW最終日 洗濯一掃なるか！？ 【5月6日 関東の天気】GW最終日 洗濯一掃なるか！？ 【5月6日 関東の天気】GW最終日 洗濯一掃なるか！？ 2026年5月5日 18時36分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 5月6日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・5日は関東 暑さ落ち着き平年並み・6日は連休最終日 北部ほど洗濯日・暑さ本格化 連休明けに並ぶ夏日 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, リハビリ, 老人ホーム, 埼玉, デイサービス, 世田谷区, 配線, 大学, 長野, 老後