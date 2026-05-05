この記事をまとめると ■リヤフェンダーのダクトは室内の空気を逃がし圧力を調整する重要な役割を担う ■見えない場所にもある機能パーツをあえて露出させるのがランクル70のデザイン思想だ ■新設のフロントフェンダー部はアドブルー注入口で使い勝手と実用性を向上させた

無骨な見た目は飾りじゃない

2023年に復刻されたランドクルーザー70は、現在オーダーすることさえ困難であり、一見の客では購入できないといわれるほど圧倒的な人気を誇っている。その理由として、細部においては現代的にアップデートしながら、基本は昔ながらのスタイルを守っていることが挙げられるだろう。

角ばったフォルムのランドクルーザー70のスタイリングにおいて、特徴的といえるディテールのひとつが、左右リヤフェンダーに置かれたダクトだ。いかにも無骨な樹脂製のダクトは、ランドクルーザー70のスタイリングには欠かせないアクセントとなっている。

このパーツ、純正部品では「クォータベンチレータ ダクト」と名付けられている。この手の専門用語では、末尾の「ー（音引き）」を省略する習慣があるので、一般的には「クォーターベンチレーターダクト」と呼ぶべきだろうか。

呼び名はどちらでも構わないが、その役割はキャビン内の空気の流れをコントロールすることにある。

たとえば、ドアを閉めると室内の圧力は高まってしまう。なんの対策もしていないと、圧力差によってドアが閉まりづらくなるので、空気を抜く必要がある。クォーターベンチレーターダクトは、そうした空気の出口となっているのだ。空調を使ったときにキャビン内に適切な空気の流れを生み出すためにも、このダクトは欠かせないアイテムとなっている。

もちろん、キャビン内における空気の流れを整えるダクトは、どんなクルマでも必要だ。多くの乗用車ではリヤバンパーを外すと、白や黒のダクトやフラップ状のパーツを見つけることができる。

つまり、デザインを工夫して隠すことも可能といえる。それをあえて“見せている”のは、ランドクルーザー70の伝統的デザインといえるだろう。むしろ、このダクトが露出していることが、ランクルのタフネスを表現しているといえるまでありそうだ。

現行モデル登場時に新たな機能部品も登場

一方、現行のランドクルーザー70になって新設されたのが、左フロントフェンダーの樹脂製パーツ。こちらはディーゼルエンジンの排ガス浄化に欠かせない「アドブルー（尿素水）」を補充するリッドとなっている。

同じトヨタ車でも、ハイラックスではエンジンルーム内にアドブルーの補充口があり、注入時にこぼしやすいというユーザーもいる。そうした意味では、ランドクルーザー70のアドブルー注入口をフェンダー部分に置いているのは、トヨタ流の“カイゼン”といえそうだ。しかもデザインにうまく溶け込ませているのは見事といえる。

なお、アドブルーの役割を簡単に説明すると、ディーゼルエンジンの排出する窒素酸化物（NOx）を、窒素と水に分解することだ。つまり、走行距離に応じて、アドブルーは消費される。

具体的には、トヨタの公式見解では約500km走行ごとに、アドブルーは1リットルが消費される。このペースとアドブルータンクの容量から計算すると、約1万kmの走行でアドブルーを使い果たすという。

ちなみに、アドブルーがゼロになった状態でエンジンを止めると、アドブルーを補充しない限り、再始動はできなくなる（5分程度の短時間であれば再始動可能）。アドブルーがなければ保安基準を満たすだけの排ガス浄化性能を実現できないのだから、当然の対応だ。

もっとも、ランドクルーザー70の場合、アドブルーが少なくなると警告灯が点灯すると同時に、走行可能距離を表示するので、余裕をもって補充することができる。しかも、補充もしやすいのだから、ユーザーはストレスを感じないだろう。

まとめると、ランドクルーザー70のボディに確認できる樹脂製パーツは、リヤフェンダーにあるのが、室内の空気を外に出して、圧力を適切にコントロールするためのベンチレーターダクト。左側のフロントフェンダーに新設されたのはアドブルーの注入リッドだ。

どちらも無骨な機能パーツだが、ランドクルーザー70らしいタフネスを表現するアクセントとなっているのは、おもしろい。