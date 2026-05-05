◆第６５回駿蹄賞・ＳＰ１（５月５日、名古屋競馬場・ダート２０００メートル、稍重）

東海３冠レースの初戦に１１頭（名古屋１０、笠松１頭）が出走して行われた。細川智史騎手とコンビを組み、単勝１・２倍で断然人気のアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）は好スタートから逃げの手に出た。ところが、道中では一度、馬群に下がってしまう。直線では盛り返してきたが１馬身半差の２着入るのが精いっぱいだった。昨年１０月から続いていた連勝は６でストップした。

同馬は２０２４年の北海道サマーセールで４２０万円で取引された。昨秋、ホッカイドウ競馬から名古屋競馬に移籍。８馬身、５馬身差で２歳特別を連勝。重賞でさらにすごみを増し、ゴールドウィング賞では４馬身差で重賞初勝利。今年初戦の新春ペガサスカップ、スプリングカップはともに８馬身差をつけて快勝していた。前走までの最長距離は１７００メートルで、今回が初めての２０００メートルだった。

唯一の笠松からの参戦で、筒井勇介騎手が騎乗したリバーサルトップ（牡３歳、笠松・田口輝彦厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が重賞２勝目。６番人気で単勝２６・２倍の伏兵が、大金星を手にした。