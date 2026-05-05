◆パ・リーグ 楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）

楽天は逆転勝ちし、３連勝を飾った。

一発攻勢でひっくり返した。２点を追う５回に平良が２試合連発となるソロで反撃開始。１点を追う７回には無死一塁で浅村が逆方向の右翼へ２ラン。４号アーチで逆転に成功した。

楽天・三木肇監督は「もちろん浅村のところがクローズアップされるとは思うし、彼のホームランは本当に素晴らしい、試合を決めた一打だったと思うけども、その前のピンチ（７回２死満塁）で荘司がしっかり投げ切って勝ち投手になったところとか、５回の平良の一発とか。簡単に終わないとか、次の追加点で与えない、そういうしぶとさが選手たち一人ひとりに芽生えてるというか、意識としてすごくついてきてるのかなと思います」と声を弾ませた。

先発した荘司は２本のソロを浴びたが、粘りの投球。７イニングで１２３球を投じて５安打２失点で、リーグトップタイとなる４勝目を挙げた。７回２死満塁では球数が１２０球に迫る中でも続投させ、無失点で切り抜けた。指揮官は「いろんな見解があると思うんですけど、今日はあそこは荘司を。あそこで頑張ったからこそ自分に成績（白星）がついたわけだし、自信や経験にしてほしいと思います」と目尻を下げた。