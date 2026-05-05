敵地エンゼルス戦で14号

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャートップに並ぶ14号2ランなど4打数3安打2打点の活躍で、チームの6-0勝利に貢献した。現地ではこの日、大人気映画の特別な一日。MLB公式によって、村上も“変身”した。

2-0の4回1死一塁。村上は、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。

打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）の14号2ラン。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と並ぶメジャートップに再浮上し、驚異の年間64発ペースとした。

5月4日は「スター・ウォーズの日」。名台詞「May the Force be with you（フォースとともにあらんことを）」と「May the 4th（5月4日）」の語呂合わせが由来とされる。

MLB公式Xも、本塁打を放つ選手のバットをライトセーバーのように光らせた動画を公開。真っ先に登場したのは紫に光るバットを振り抜いた村上だった。

X上のファンも反応。「村上くんが真っ先に紹介されてるのが嬉しい しかし公式がこんなお遊びをするとは」「ジェダイの村上さん」「宗くん、ライトセーバー似合っとるよ」「村上は紫やったんか」「ライトセーバーに加工されてるのうける」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）