「第５５回若葉賞」（５日、宮島）

１２Ｒの優勝戦は１号艇の山口剛（４３）＝広島・９１期・Ａ１＝がコンマ１１のＳでイン速攻。昨年１１月のＳＧ・チャレンジカップ（福岡）以来となる今年初Ｖ。通算ではＳＧ戦２回、Ｇ１戦１２回を含め５８回目のＶを飾った。

地元の広島勢が大多数を占める恒例のゴールデンウイーク戦。支部長としての役目を果たしつつ、水面でも大暴れ。１着８回、２着２回の成績で若葉賞連覇を果たした。新春の広島ダービーでフライングを切り、今節は３０日間のＦ休み明け。「休むことは決していいことではないけれど、同じ休むなら強くなって戻ってきたい。いろんなトレーニングをして、休み前よりいいターンを見せられたと思う」と他を寄せ付けない圧倒的強さを見せつけた。明らかに進化したそのターンは、一年前よりも磨き抜かれた必殺技だ。

「進化しなければ生き残ることはできない」。広島の絶対エースにしてＳＧの常連である山口だが、現状に甘んじることはない。一年前から練習に練習を重ね、作り込んだターンは山口史上一番のレベル。「僕よりもうまい人はいるが、このターンを持ってＧ１、ＳＧで戦いたい。広島代表としてもっとターンを磨き込んでいく。ターンのうまいオジになる」と宣言。前に行き過ぎるエネルギーをグッと抑え、その分をターンにぶち込む。ターンもメンタルも進化し続ける山口の２０２６年はここから始まる。（野白由貴子）