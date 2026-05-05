きょう午前、山形県西川町の国道１１２号で大型バイクが乗用車２台と衝突し、バイクに乗っていた６５歳の男性が死亡しました。

【画像】バイクは大きく破損（事故現場）

男性は仲間とツーリング中だったということです。

警察と消防によりますと、きょう午前９時ごろ、西川町志津の国道１１２号で大型バイクが乗用車２台と衝突しました。

この事故でバイクに乗っていた天童市貫津のペットホテル経営、田中直人さん（６５）が心肺停止の状態で病院に搬送されました。

田中さんは首の骨を折っていて、およそ１時間半後に死亡が確認されました。

警察などによりますと、田中さんは仲間とともにバイク４台でツーリングをしていたということです。

■対向車線にはみ出し乗用車に接触

鶴岡方面に向かっていた田中さんのバイクが対向車線にはみ出し、２台の乗用車に接触したとみられています。

乗用車２台に乗っていた５人にけがはありませんでした。

現場は、国道１１２号の上楓沢（かみかえでさわ）橋の近くで、ゆるやかなカーブになっています。警察が当時の状況について詳しく調べています。

事故の影響で国道１１２号は西川町志津付近が午前１０時から全面通行止めになるなど、およそ３時間にわたって交通規制が敷かれました。

■バイクは大きく破損（事故現場）