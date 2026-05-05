ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】西九州道「通行止め解除」佐世保三川内IC－波佐見有田… 【速報】西九州道「通行止め解除」佐世保三川内IC－波佐見有田IC間《長崎》 【速報】西九州道「通行止め解除」佐世保三川内IC－波佐見有田IC間《長崎》 2026年5月5日 18時3分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ネクスコ西日本によりますと、西九州自動車道の「佐世保三川内インターチェンジと波佐見有田インターチェンジの間」で行われていた通行止めは、5日午後5時42分に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 一番札狙い子どもたちが石段を駆け上がる「長坂のぼり大会」長崎市の諏訪神社で開催《長崎》 【速報】西九州道「佐世保三川内IC－波佐見有田IC間」上下線が通行止め 事故に伴う緊急工事《長崎》 コンセプトは“自分を休ませる場所” 古民家宿「accorde」長崎市出身の元公務員が開業《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 大学, 世田谷区, 金属加工, ホテル, 置床工事, ネジ, グループウェア, 京王線, リペア工事