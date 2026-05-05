【アナグラムクイズ】「い き ん ち へ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
普段使っている言葉でも、バラバラにされると意外と思い出せないものです。制限時間の1分以内に正解へたどり着けるでしょうか？ 頭の中で文字を自由に動かして、隠れた単語を探し出してみてください！
い き ん ち へ
ヒント：2文字目は「い」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
正解は「平均値（へいきんち）」でした！ 「い・き・ん」という並びから「いき」や「きん」を連想して迷った方も多いかもしれません。末尾の「ち」を固定して考えると、スムーズに導き出せる問題でした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
普段使っている言葉でも、バラバラにされると意外と思い出せないものです。制限時間の1分以内に正解へたどり着けるでしょうか？ 頭の中で文字を自由に動かして、隠れた単語を探し出してみてください！
問題：「い き ん ち へ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
い き ん ち へ
ヒント：2文字目は「い」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：へいきんち正解は「へいきんち」でした。
▼解説
正解は「平均値（へいきんち）」でした！ 「い・き・ん」という並びから「いき」や「きん」を連想して迷った方も多いかもしれません。末尾の「ち」を固定して考えると、スムーズに導き出せる問題でした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)