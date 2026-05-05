バラバラに並んだひらがなを正しく並び替えて、ひとつの単語を完成させてください。今回のお題は「いきんちへ」。制限時間は1分です！ 脳の柔軟性をフル活用して、隠された単語を見つけ出しましょう。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

普段使っている言葉でも、バラバラにされると意外と思い出せないものです。制限時間の1分以内に正解へたどり着けるでしょうか？ 頭の中で文字を自由に動かして、隠れた単語を探し出してみてください！

問題：「い き ん ち へ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

い き ん ち へ

ヒント：2文字目は「い」

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正解：へいきんち

正解は「へいきんち」でした。

▼解説
正解は「平均値（へいきんち）」でした！ 「い・き・ん」という並びから「いき」や「きん」を連想して迷った方も多いかもしれません。末尾の「ち」を固定して考えると、スムーズに導き出せる問題でした。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)