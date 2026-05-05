◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）

巨人がヤクルトとのカード2戦目に勝利し、連敗を3でストップ。この日の投手陣について阿部慎之助監督がコメントしました。

先発の赤星優志投手は10試合目の登板で今季初先発。ピンチを作る場面もありましたが5回無失点で試合を作りぬけると、投げ終えた赤星投手に内海哲也投手コーチが近寄り肩をたたきながら登板をねぎらいました。

阿部監督は、「よく粘って5回まで投げてくれたと思いました」とコメント。5回での降板について「ちょっと球威が落ちてきたので、さすがに先発調整をさせてなかったのでスパッと、そのときはそれがベストだと思って代えさせてもらいました」と理由を明かしました。

次回への登板については「もちろん次も行ってもらいますし、球数ももうちょい増やして、もう少しでも長く投げてくれればうれしいなと思います」と、次回の登板にも期待しました。

リリーフ陣では大勢投手が4月26日以来の登板。この日は8回を2奪三振含む3者凡退に抑え、阿部監督は「問題なく投げられてるので安心しました」とコメント。5人の救援陣をつぎ込んだことについては、「9連戦も今日と明日で終わりますので、ピッチャー全員使ってでも今日は行こうと思ってました」と語りました。