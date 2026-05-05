◇ファーム・リーグ 阪神0─2広島（2026年5月5日 SGL尼崎）

阪神は5日のファーム・リーグで、広島に0―2で敗れた。

先発のカーソン・ラグズデール投手（27）は来日最多イニングとなる7回を投げて6安打2失点と好投。この日は、先発を含めてベンチ入りした投手は5人と異例の少なさとなったが、2番手の小川一平投手（28）が2回を無失点に抑えるなど存在感を示した。

以下は平田2軍監督の一問一答。

――先発ラグズデールが来日最長の7回投げた

「よかったね。フォアボール何個や。2個やな。すごく丁寧にというかね。この前の新潟（アルビレックスBC戦）での反省を踏まえて、力を入れるところは入れたり、そういうバランスを考えて投げたり、そういうところを非常に感じた投球だったよ。栄枝もうまいこと変化球も使いながらリードしてたんじゃないかな」

――来日最長イニングの7回を投げた

「105（球）でしょ。まだちょっと余力はある感じだったけど、7イニングということでね。なんか掴んでくれりゃ、いいんだけどね。ただ、バントとかそういう細かい、今日はピッチャーゴロも、この前の新潟でも守備で足を引っ張ったりしてたけど、今日はしっかりピッチャーゴロのフィールディングもできていたしね。あと、そういうバントとか細かいところは、まだまだまだやらなきゃいけないところだな」

――投球に関しては、1つ何か掴んでくれれば

「今日の感じだと十分球威は元々あるんでね。力の入れ具合とかね。今日全くコントロールで…ていう感じは受けなかったもん」

――打線の方が3安打に封じられた

「今日はストレート。やはりうちのバッターの課題っていうのは、強いストレートというところへの仕掛けが、遅い！今日は（相手の広島の）斉藤も島内も良かったしね。そりゃ、島内とか杉田で150キロ近くの（ボールを）投げるところを、これから150キロ投げるなんて言ったら、もうざらに出てくるからね。だからといって、やはり力負け、スイング負けしてたんじゃね、一軍には全然程遠いというところだよ。それをまたね、感じてくれて、やはり力をつけなきゃいけないよね」

――元山が5回にチーム初安打、守備では併殺も完成

「攻守に、素晴らしい。元気もあるしな。そういったところで、彼が起爆剤じゃないけど身をもって、ベンチでも元気あるし。こういう選手っていうのはね、今はなかなか。昭和の選手みたいな感じだけど。こういう選手が昭和にはいたんよ。そういう点では非常にハッスルしてくれてね、全部良い当たりやん。内容もね、ショートの守備も十分。今日はもう素晴らしいプレーが2つあったよ。若い選手がもっとやらなきゃっていう気になるんじゃない。元山を見ていると」

――投手はベンチ入り5人と少なかった

「いやいや、これはもう小川にとってもこう、2イニングでしょ。ゼロで抑えていて。ピッチャーにとっては、もう投げれる回数が増えるしね。そういった意味ではチャンスだよ。一平はこうやって抑えるやん。彼らはまず支配下復帰っていう目標があるんだし、喜んで投げているよ。小川とかね、投げたくてうずうずしてる選手なんで。そういった意味では、今日2イニングもしっかり抑えて、ずっと結果を出しているはずよ」

――試合後のトライアルベースボール（野球教室）を実施

「これは球団のプロジェクトとしての子どもたちね、楽しそうに。これをね、原点だよ、みんな教える選手たちもね、『お前らそれ思い出せ』って言いたくなるわ。今ね、『楽しむ』とか、『愛』だとかね、いろいろ選手たちの小さい頃の目標みたいなの（球場のビジョンに）出ているけど、昨日も言ったけど、たくさんのファンがね、この連休で見に来てくれて、もっと元山だけじゃなくて、ハツラツとした元気のいいね（選手が出てきてほしい）。やっぱり内容がちょっとそれにしては寂しい。そういうところを見せなきゃ。子どもたちにも、タイガースファンにもね」

――野球の楽しさを子どもたちに伝えるプロジェクト。逆に選手側が、刺激を受けている部分も

「そうだよ、子どもたちに教えられてどうすんねんって。子どもたちに、お前、一生懸命やっている姿を子どもたちに教わっとるわ。そういうことや。我々が教えているわけじゃない。学ぶことたくさんあるの、子どもたちから。違うか？みんなお前、『将来プロ野球選手になりたい』と思ってやっているやん。やっぱり子どもの時のね、そういう思いっていうのはね、やはりいい目標になる。だから、もっともっとタイガースとして、強いタイガース見せなきゃだめだよ」

――明日はこども祭り3連戦最終日

「今日も悪いゲームじゃないんだよ。ただ、やっぱり負けとったらあかん。しっかりとしたゲームを。明日も、お客さん入るんかね？新聞が売れるように頑張りますよ」