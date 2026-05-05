＝LOVE音嶋莉沙、美脚のぞく春コーデで駅降臨「お嬢様すぎる」「普通に駅にいてびっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が5月4日、自身のInstagramを更新。駅で撮影されたショットを公開し、話題を集めている。
【写真】27歳イコラブメンバー「透明感がすごい」美脚スラリの春コーデ
音嶋は「可愛いトレンチコート 今ちょうど愛用してるよ〜」とつづり、駅やその周辺で撮影されたショットを複数枚投稿。駅構内を背景に、色白な脚がのぞくふんわりとしたシルエットのショート丈のトレンチコートを身にまとい、振り返る笑顔の姿を公開している。
この投稿には「絵になる」「お嬢様すぎる」「福岡かな？」「神レベルの可愛さ」「普通に駅にいてびっくり」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳イコラブメンバー「透明感がすごい」美脚スラリの春コーデ
◆音嶋莉沙、駅での振り返りショット披露
音嶋は「可愛いトレンチコート 今ちょうど愛用してるよ〜」とつづり、駅やその周辺で撮影されたショットを複数枚投稿。駅構内を背景に、色白な脚がのぞくふんわりとしたシルエットのショート丈のトレンチコートを身にまとい、振り返る笑顔の姿を公開している。
◆音嶋莉沙の投稿に反響
この投稿には「絵になる」「お嬢様すぎる」「福岡かな？」「神レベルの可愛さ」「普通に駅にいてびっくり」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】