◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦 関大北陽１―０東海大大阪仰星（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

関大北陽のエース右腕・西脇舜翔（２年）が、５安打完封で８強入りに導いた。東海大大阪仰星。

勝利の瞬間、右拳をグッと握りしめ喜びに浸った。８回２死満塁からバッテリーエラーで奪った１点を最後まで守り切き、１―０シャットアウト。「（練習試合でも）完投はなかった」と高校初体験に笑みが広がった。

昨秋に最速１４４キロをマークも、辻本忠監督から力いっぱい投げ過ぎていると指摘を受け、ピンチの場面での勝負球に緩いカーブを使うなど成長。西脇は「変化球でカウントが取れて、バッターが打ちたくなるようなボールを投げられた」と話した。冬場は「根性を鍛えるために」と徹底的に走り込んだ。「（ピンチなど）苦しい場面で生きたと思う」と成長を語った。

春夏１４度の甲子園出場も春は２００７年が最後、夏は１９９９年から四半世紀以上も遠ざかっている古豪。目標を「日本一」に据えているが、センバツで優勝した大阪桐蔭を倒さないと甲子園に出場できない。辻本忠監督は「春にこの経験ができたのはすごく大きい。西脇が強豪相手に投げられたのは、頼もしくなったなと思いました」と評価した。