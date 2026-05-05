◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回＝（５日・横浜）

ＤｅＮＡは終盤にブルペンが崩れ、広島に引き分けた。６日のに勝てば、同カード球団初の開幕７連勝、同カード７５年ぶりの１０連勝となる。

０―０の２回２死一、二塁。山本が平川のバントを処理する際に三塁へ悪送球し先制を許した。なおも無死一、三塁のピンチで矢野に左前適時打を打たれこの回２失点を喫した。

０―２の４回２死満塁。「８番・遊撃」でスタメン出場したドラフト５位・成瀬脩人内野手（２４＝ＮＴＴ西日本）がプロ初打点を挙げた。床田の２球目。カットボールを広島の中堅手・大盛の頭上を越える３点適時二塁打を放ち逆転に成功。二塁上で両手を突き上げ喜んだ。

３―２の６回１死一塁。床田の初球。１３７キロを林が右翼スタンドにたたき込む今季１号２ランが飛び出た。この一打でリード３点に広げた。

今季４勝目を懸けて先発したＤｅＮＡの東克樹投手は６回４安打２失点の好投を見せ、勝利投手の権利を持って降板したが、リリーフが誤算だった。８回にレイノルズが２失点すると、９回は山崎が球団初となる横浜スタジアム通算３００登板目となるマウンドへ。しかし、先頭の持丸に同点となる痛恨の中越えソロを被弾した。

延長戦では両軍決め手を欠いて、ＤｅＮＡは今季初のドローとなった。