◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)

広島はDeNAと延長12回を戦い引き分けました。

試合は序盤から動きました。打線が2回、ノーアウト1、2塁から平川蓮選手が送りバントを試みると、キャッチャー・山本祐大選手の3塁送球がそれてレフト方向へ。この間に2塁ランナーが生還し、先制点を挙げます。

続く矢野雅哉選手もレフトへタイムリーを放ち、DeNA先発・東克樹投手から2点を先制しました。

先発の床田寛樹投手は序盤3回まで毎回の奪三振で無失点と安定した立ち上がり。しかし4回に味方のエラーなどで満塁のピンチに。ここで成瀬脩人選手にセンターの頭上を超える走者一掃のタイムリー2ベースを浴び、一気に逆転されました。

さらに6回には林琢真選手に1号2ランを被弾。床田投手はリードを守り切れず、6回5失点(2自責点)で降板となりました。

打線は3点を追う8回、DeNA3番手・レイノルズ投手から平川蓮選手のタイムリー2ベースで2点を返し、1点差まで迫ります。さらに9回、先頭の持丸泰輝選手が山粼康晃投手からプロ初HRを放ち、土壇場で追いつきました。

延長11回表は2アウトから3連打で満塁のチャンスを作ります。しかし小園海斗選手がファーストゴロでこのチャンスを生かせませんでした。

試合はその後も動かず、延長12回を終了。広島は今季2度目の引き分けとなっています。