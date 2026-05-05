◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)

DeNAは広島と延長12回を戦い引き分けました。

先発の東克樹投手は初回を三者凡退で立ち上がるも、2回にキャッチャー・山本祐大選手の悪送球などで2点を失いました。

前日4日に続いて追う展開となった打線は4回、広島先発・床田寛樹投手を攻め立て満塁のチャンスを作ります。ここでドラフト5位ルーキーの成瀬脩人選手がセンターオーバーのタイムリー2ベース。この打球で1塁ランナーの山本選手もヘッドスライディングでホームへ生還し、成瀬選手はプロ初タイムリーが走者一掃の逆転打となりました。

東投手は3回以降スコアボードに0を並べ、この日は6回100球、4被安打、4奪三振、2与四死球、2失点(0自責点)。これで開幕から6試合連続QS(6回以上3自責点以内)となりました。

チームは6回裏に林琢真選手の1号2ランでリードを3点に広げました。7回からはリリーフ陣が継投。しかし8回にレイノルズ投手が2失点して1点差まで詰め寄られると、9回は山粼康晃投手が持丸泰輝選手にソロHRを被弾し、同点に追いつかれます。

さらに延長11回表、坂本裕哉投手が2アウトから3連打を浴び満塁のピンチに。それでも小園海斗選手をファーストゴロに打ち取ってこの場面を切り抜けました。

延長12回表は7番手の吉野光樹投手が3者連続三振を奪う好投を見せましたが、打線はその裏も得点できず。今季31試合目で初の引き分けとなっています。