ジャッジ選手と村上宗隆選手(写真：Imagn/ロイター/アフロ)

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MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が今季14号を記録。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手と並び、メジャー全体トップに立っています。

先に行われたヤンキースとオリオールズの一戦では、ジャッジ選手が初回に14号2ランを放ち、単独トップに浮上。チームも12−1で快勝を飾ります。

一方、ホワイトソックスは敵地のエンゼルス戦。村上選手は4回、開幕から好調のホセ・ソリアーノ投手の高めに投じた98.1マイル＝約157.8キロをとらえ、センターの頭を越える14号2ラン。チームは6−0で快勝となりました。

ア・リーグ上位2人がそろい踏みの一発。どちらもトップ譲りませんでした。

ナ・リーグは、ブレーブスのマット・オルソン選手がマリナーズ戦で12号を放ち、リーグトップ。5月は4試合で3本塁打を記録しています。また昨季のナ・リーグ本塁打王カイル・シュワバー選手(フィリーズ)は11本を記録。リーグで6人が2桁を数えます。またカブスの鈴木誠也選手は、レッズ戦で3ランを放ち、ドジャースの大谷翔平選手と並ぶ6本塁打となっています。

▽両リーグ本塁打数上位(日本時間5月5日時点)
〈ア・リーグ〉
1位 14本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
1位 14本 村上宗隆(ホワイトソックス)
2位 12本 ベン・ライス(ヤンキース)
2位 12本 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)
5位 10本 マイク・トラウト(エンゼルス)ほか2人

〈ナ・リーグ〉
1位 12本 マット・オルソン(ブレーブス)
2位 11本 カイル・シュワバー(フィリーズ)
2位 11本 マッケンジー・モニアク(ロッキーズ)
4位 10本 エリー・デラクルス(レッズ)ほか2人
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21位 6本 大谷翔平(ドジャース)、鈴木誠也(カブス)